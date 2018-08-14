Турция прекратит закупку электронной американской продукции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах бойкотировать электронную продукцию производства США. Об этом, как передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV, он заявил во вторник во время выступления в Анкаре.

"Америка экономически нападает не только на нас, но на Китай и Россию, Иран и Европу. Даже на Канаду. Но против нас начата операция. Мы будем бойкотировать американскую электронику. У них есть iPhone, но есть ведь и Samsung, у нас есть компания Vestel, - сказал он.

Эрдоган указал, что США "надо понять, что они наделали", потому что "Турция себя обеспечит". "Мы захотели купить беспилотники, но Конгресс не разрешил. Мы сами производим их, проблем нет", - заявил турецкий президент. Он добавил, что Турция "проведет много переговоров с западными странами", будет "искать друзей на Западе", приглашать их в Турцию.

"Я обращаюсь к нашему деловому сообществу. Самый лучший ответ [США] будет засучить рукава и работать. Не закрывайте свои склады, производите товар. А ту продукцию, которая конкурентоспособна и востребована за рубежом, экспортируйте, экспортируйте и еще раз экспортируйте", - заявил Эрдоган.

Он снова призвал население менять доллары на турецкую лиру для стабилизации ее курса. "Не сомневайтесь, мы продолжим решительно заниматься долларом, курсом, процентными ставками. И тут я верю нашему народу, вижу, что он массово пошел менять доллары на лиры. И это самая лучшая мера для защиты чести нашей валюты", - заявил Эрдоган.

В минувшую пятницу турецкая лира обновила очередной исторический рекорд и завершила день на отметке 6,41 лиры/доллар, потеряв за сутки более 20 процентов стоимости. Это спровоцировало кризисные настроения в обществе и деловой сфере, и сейчас лира торгуется по курсу 6,52 за доллар. На ситуацию напрямую повлияла напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона, который требует освободить арестованного в Турции евангелистского пастора Эндрю Брансона, а республика отказывается это сделать, указывая, что пастор обвиняется в поддержке террористов.

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