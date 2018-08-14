Администрация Ташкента опубликовала видеоролик для привлечения инвесторов (ВИДЕО)

14 августа 2018 16:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Администрация города Ташкент (столицы Узбекистана) опубликовала видео, призывающее зарубежных инвесторов вкладывать свои финансовые средства в развитие города.

Видео демонстрирует, как столица, стремясь стать современным деловым мегаполисом, в то же время сумела сохранить свой восточный колорит и культурное наследие. Ташкент – это интернациональный и мультикультуральный город, где новые высотные здания соседствуют с историческими памятниками и базарами, что совершенно не мешает ему развиваться.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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