Kapital Bank наградил победителя игр «Брейн-ринг»

БАКУ /Trend/ - Представители Kapital Bank в рамках сотрудничества встретились с членами команды телевизионного проекта «Брейн-ринг» и поздравили их с победой. Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, команде было вручено 3000 манатов и корпоративные подарки от банка.

Как сообщалось ранее, Kapital Bank является финансовым партнером телевизионного проекта «Брейн-ринг». По итогам первого сезона 2018 года, обладателем кубка «Знаний» стала команда «Гёйчай».

Kapital Bank поддерживает интеллектуальные игры и образовательные проекты в рамках социально направленной деятельности. Следует отметить, что помимо игр «Брейн-ринг» Kapital Bank также является официальным партнером интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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