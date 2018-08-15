Количество пользователей Unibank Mobile превысило 200 тыс

15 августа 2018 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Количество пользователей Unibank Mobile превысило 200 000. Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, это означает, что минимум 200 000 клиентов Unibank в стране могут быстро и с легкостью пользоваться банковскими услугами в любое время, не приходя в банк.

По результатам исследований Unibank Mobile в течение последних трех лет постоянно побеждает в номинациях лучшее мобильное банковское приложение:

- 2016-ый год, самый передовой сервис мобильного банкинга в банковской системе Азербайджана - “Deloitte & Touche LLC”

- 2017-ый год, лучший мобильный банк Азербайджана - престижное агентство “Markswebb”

- 2018-ый год, самое скачиваемое мобильное банковское приложение в стране - “Business Insight International Research Group

- победитель в номинации лучшее мобильное приложение Национальной интернет награды - NETTY2018.

В ближайшее время пользователям Unibank Mobile будут предоставлены новые услуги. Одной из главных целей Unibank Mobile является предоставление клиентам множества банковских продуктов и услуг на мобильных телефонах. Unibank Mobile предоставляет клиентам безопасные, быстрые и удобные банковские услуги.

В настоящее время каждый, у кого есть карта любого банка, действующего в стране, может воспользоваться банковскими услугами Unibank Mobile. Даже если ваша банковская карта не от Unibank, а от другого банка, вы можете использовать банковские услуги на своем телефоне, где бы вы не находились. Для этого достаточно просто загрузить приложение Unibank Mobile и добавить туда свою банковскую карту.

Unibank Mobile работает на платформах iOS и Android. Мобильный банковский сервис Unibank можно загрузить с сайта http://onelink.to/ffdbwf на ваш смартфон и планшет.

Более подробную информацию Вы можете получить по номеру (012) 117, на веб-сайте банка (www.unibank.az) или на страницах facebook и twitter (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank).

Unibank, созданный в результате объединения в 2002 году двух передовых коммерческих банков - «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находится такой крупный мировой финансовый институт, как Европейский банк развития и реконструкции.

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За более чем 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участия во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.

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