Рост инвестиций в недвижимость в Китае ускорился

В январе-июле 2018 года в Китае наблюдался стремительный рост инвестиций в недвижимость, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Согласно заявлению ГСУ, инвестиции в недвижимость в Китае в первые семь месяцев этого года увеличились на 10,2 процента в годовом выражении. Показатель также вырос по сравнению с 9,7 процентами, зарегистрированными в январе-июне.

По данным управления, в указанный отрезок времени инвестиции в недвижимость составили 6,59 триллиона юаней (около 956 миллиарда долларов). Из них 70,5 процента были вложены в проекты жилищного строительства.

Инвестиции в жилую недвижимость в первые семь месяцев года увеличились на 14,2 процента против роста на 13,6 процента в первом полугодии.

В частности, площадь строящихся объектов недвижимости составила 7,28 миллиарда квадратных метров при увеличении на три процента в годовом выражении.

Продажи коммерческого жилья увеличились на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,9 процентного пункта по сравнению с первым полугодием.

На конец июля, площадь непроданной коммерческой недвижимости Китая составила около 544 миллиона квадратных метров, сократившись на 6,56 миллиона квадратных метров по сравнению с предыдущим месяцем.

Правительство продолжает строго регулировать сектор недвижимости в этом году, принимая меры по борьбе со спекуляциями на рынке недвижимости и ликвидации нелегальных каналов финансирования застройщиков.

Однажды перегревшийся сектор недвижимости, рассматривающийся в качестве важной опоры китайской экономики, пока остается стабильным благодаря усилиям по сдерживанию финансовых рисков.

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