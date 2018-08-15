Azer Turk Bank предлагает кредиты студентам по сниженной ставке

БАКУ /Trend/ - Azer Turk Bank с 15 августа дал старт кампании «Студенческий кредит» для лиц, получающих образование или поступивших в высшие учебные заведения.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, кредит в размере до 5000 манатов предоставляется сроком в 12 и 24 месяцев, по ставкам 18 и 19 процентов соответственно.

Для того чтобы получить кредит на оплату обучения, необходимо предоставить удостоверение личности, документы подтверждающие доход, а также принимая во внимание то, что кредит осуществляется посредством перевода, реквизиты соответствующего учебного заведения и справку с указанием годовой суммы оплаты.

Кампания действительна до 30 сентября.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте банка:

www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770

945, или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.