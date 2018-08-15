Узбекистан и США обсудят «Всеобщую систему преференций» и вступление в ВТО

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и США обсудят требования для продолжения использования американской программы «Всеобщая система преференций» (ВСП), а также процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщили в среду в посольстве США в Узбекистане.

Соответствующие обсуждения состоятся в рамках визита делегации торгового представителя США в Узбекистан 15-16 августа.

В состав делегации вошли помощник торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Марк Линскотт, помощник торгового представителя США по торговой политике и экономике Эдвард Грессер и заместитель помощника торгового представителя США по Южной и Центральной Азии Зеба Реязуддин.

В ходе обсуждений будет рассмотрена роль защиты прав интеллектуальной собственности и искоренения принудительного труда в соответствии с международными стандартами, которые необходимы для продолжения получения преимуществ торговой системы в рамках программы «Всеобщая система преференций».

Офис торгового представителя США является правительственным агентством Штатов, которое отвечает за разработку и рекомендацию торговой политики США перед президентом США, проведение торговых переговоров на двустороннем и многостороннем уровнях и координацию торговой политики правительства по всей территории США.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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