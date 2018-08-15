Корейская строительная компания присоединилась к проекту Tashkent City в Узбекистане

15 августа 2018 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Корейская специализированная строительная компания Bomi Engineering & Construction Co. Ltd. инвестирует 50 миллионов долларов в проект строительства международного делового центра (МДЦ) Tashkent City в столице Узбекистана, передают узбекские СМИ.

Соответствующий инвестиционный контракт между МДЦ Tashkent City и корейской компанией был подписан в среду.

Таким образом, Bomi Engineering & Construction Co. Ltd. стала новым инвестором МДЦ Tashkent City и построит офисное здание в рамках реализации проекта.

Компания намерена завершить строительство многоэтажного офисного здания в 2021 году.

Переговоры о взаимовыгодном сотрудничестве между двумя сторонами начались в декабре 2017 года после визита президента Узбекистана в Южную Корею.

Ранее стало известно, что реализацией крупномасштабного градостроительного проекта Tashkent City в столице Узбекистана занимаются известные компании из Германии, Южной Кореи и Великобритании, а сам проект находится под личным контролем главы государства.

Проект реализуется исключительно за счет финансовых вливаний отечественных и зарубежных инвесторов, как закреплено в соответствующем постановлении Кабинета министров от 28 июля 2017 года.

Градостроительная документация, архитектурная концепция и инженерное проектирование, согласно этому же правовому акту, также разрабатываются за счет собственных средств иностранных и местных инвесторов.

Вся территория поделена на восемь отдельных участков – лотов, у каждого из которых разные этапы завершения работ до конца 2021 года и отдельные инвесторы.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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