В июле объем розничных продаж Китая вырос почти на 9%

15 августа 2018 18:57 (UTC+04:00)

В июле 2018 года объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос на 8,8 процента в годовом выражении, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

Как показывают данные, в июне данный показатель вырос на девять процентов.

В январе-июле этого года объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 9,3 процента в годовом выражении и достиг 21 триллиона юаней (около трех триллионов долларов). А в первом полугодии данный показатель вырос на 9,4 процента.

В первые семь месяцев объем розничных продаж потребительских товаров в сельских районах увеличился на 10,4 процента в годовом исчислении, в городах - на 9,1 процента.

Что касается отдельных отраслей, доходы отрасли ресторанного обслуживания увеличились на 9,8 процента. в годовом исчислении, в то время как объем продаж потребительских товаров вырос на 9,2 процента.

Онлайн-продажи в Китае в первые семь месяцев этого года выросли на 29,3 процента и составили 4,8 триллиона юаней.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан планирует увеличить экспорт своей продукции в Китай до конца 2018 г.
Бизнес 19:39
В китайской Шаньси произошла утечка газа, пострадали более 135 человек
Китай 19:26
Рост инвестиций в недвижимость в Китае ускорился
Бизнес 15:03
Казахская компания примет участие в строительстве инфраструктуры коридора «Западная Европа – Западный Китай» (Эксклюзив)
Бизнес 14:42
Узбекистан и Китай расширят сотрудничество в текстильной промышленности
Бизнес 14:20
В Пекине представили последние достижения мировой робототехники
Китай 14:11
Лента новостей
В Вене состоялся кыргызско-австрийский бизнес-форум в сфере строительства
Кыргызстан 20:02
Завтра в нескольких районах Баку будут перебои в подаче газа
Общество 19:46
Азербайджанская инвесткомпания выпускает долларовые облигации с доходностью 6%
Бизнес 19:45
Азербайджан планирует увеличить экспорт своей продукции в Китай до конца 2018 г.
Бизнес 19:39
В китайской Шаньси произошла утечка газа, пострадали более 135 человек
Китай 19:26
Число погибших при взрыве в Кабуле увеличилось до 48 человек
Другие страны 19:24
В некоторых районах Азербайджана без указания причин проводятся работы по демонтажу построек
Общество 19:21
YENƏ O BAĞ OLAYDI: YARAT представил в Газахе передвижную выставку (ФОТО)
Культура 19:16
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана почти на треть превысил предложение
Бизнес 19:15