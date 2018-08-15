В июле объем розничных продаж Китая вырос почти на 9%

В июле 2018 года объем розничных продаж потребительских товаров в Китае вырос на 8,8 процента в годовом выражении, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР.

Как показывают данные, в июне данный показатель вырос на девять процентов.

В январе-июле этого года объем розничных продаж потребительских товаров вырос на 9,3 процента в годовом выражении и достиг 21 триллиона юаней (около трех триллионов долларов). А в первом полугодии данный показатель вырос на 9,4 процента.

В первые семь месяцев объем розничных продаж потребительских товаров в сельских районах увеличился на 10,4 процента в годовом исчислении, в городах - на 9,1 процента.

Что касается отдельных отраслей, доходы отрасли ресторанного обслуживания увеличились на 9,8 процента. в годовом исчислении, в то время как объем продаж потребительских товаров вырос на 9,2 процента.

Онлайн-продажи в Китае в первые семь месяцев этого года выросли на 29,3 процента и составили 4,8 триллиона юаней.

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