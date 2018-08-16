Коммерческие банки Узбекистана купили у населения свыше $1,2 млрд

16 августа 2018 09:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2018 года коммерческие банки Узбекистана купили у населения валютные средства на сумму в 1,28 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк Узбекистана в своём отчёте «Обзор наличного денежного обращения в первой половине 2018 года».

Согласно информации, в первом квартале 2018 года банки купили у населения 420 миллионов долларов (3,4 триллиона сумов в национальной валюте).

Во втором квартале коммерческие банки приобрели у населения валютные средства на 868 миллионов долларов (6,9 триллиона сумов), что более чем вдвое превышает показатель за первый квартал текущего года.

В отчёте Центрального банка Узбекистана отмечается, что в первом квартале 2018 года через системы международных денежных переводов в страну поступило 950 миллионов долларов, тогда как во втором квартале ­– в 1,4 раза больше (1,33 миллиарда долларов).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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