Официальный курс маната к мировым валютам на 16 августа (Версия 2)

16 августа 2018 09:40 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:13)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 августа установлен на уровне 1,7 и 1,9349 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

16.08.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9349

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2357

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0569

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8248

1 бразильский реал

1 BRL

0.4353

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1174

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1506

1 чешская крона

1 CZK

0.0752

1 чилийский песо

1 CLP

0.2551

1 китайский юань

1 CNY

0.2464

1 датская крона

1 DKK

0.2596

1 грузинский лари

1 GEL

0.657

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2166

1 индийская рупия

1 INR

0.0242

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.162

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0116

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1853

1 швейцарский франк

1 CHF

1.713

1 израильский шекель

1 ILS

0.4625

1 канадский доллар

1 CAD

1.2956

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6023

1 казахский тенге

1 KZT

0.0048

1 киргизский сом

1 KGS

0.0245

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4149

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0891

1 молдавская лея

1 MDL

0.1022

1 египетский фунт

1 EGP

0.095

1 норвежская крона

1 NOK

0.2017

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0216

1 польский злотый

1 PLN

0.4485

1 российский рубль

1 RUB

0.0253

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.236

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3517

1 турецкая лира

1 TRY

0.2835

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0551

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1805

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0618

100 японских иен

100 JPY

1.5345

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1192

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