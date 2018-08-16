Стоимость золота в Азербайджане опустилась до 20-месячного минимума

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг продолжили снижение, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так стоимость унции золота опустилась до 20-месячного минимума, подешевев по сравнению со средой на 23,528 маната, до 1995,6725. В последний раз стоимость унции золота составляла ниже двух тысяч манатов 28 декабря 2016 года (1997,5722).
Остальные банковские металлы также подешевели по сравнению с четвергом. Унция серебра удешевилась на 0,7605 маната до 24,6758 маната, платины - на 30,3965 маната, до 1313,1735 маната, палладия - на 62,237 маната, до 1457,75 маната.
|
Название
|
16.08.18
|
15.08.18
|
Золото
|
XAU
|
1995,6725
|
2019,2005
|
Серебро
|
XAG
|
24,6758
|
25,4363
|
Платина
|
XPT
|
1313,1735
|
1343,57
|
Палладий
|
XPD
|
1457,75
|
1519,987
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.