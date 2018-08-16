Стоимость золота в Азербайджане опустилась до 20-месячного минимума

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг продолжили снижение, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так стоимость унции золота опустилась до 20-месячного минимума, подешевев по сравнению со средой на 23,528 маната, до 1995,6725. В последний раз стоимость унции золота составляла ниже двух тысяч манатов 28 декабря 2016 года (1997,5722).

Остальные банковские металлы также подешевели по сравнению с четвергом. Унция серебра удешевилась на 0,7605 маната до 24,6758 маната, платины - на 30,3965 маната, до 1313,1735 маната, палладия - на 62,237 маната, до 1457,75 маната.

Название 16.08.18 15.08.18 Золото XAU 1995,6725 2019,2005 Серебро XAG 24,6758 25,4363 Платина XPT 1313,1735 1343,57 Палладий XPD 1457,75 1519,987

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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