Стоимость золота в Азербайджане опустилась до 20-месячного минимума

16 августа 2018 10:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане в четверг продолжили снижение, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так стоимость унции золота опустилась до 20-месячного минимума, подешевев по сравнению со средой на 23,528 маната, до 1995,6725. В последний раз стоимость унции золота составляла ниже двух тысяч манатов 28 декабря 2016 года (1997,5722).

Остальные банковские металлы также подешевели по сравнению с четвергом. Унция серебра удешевилась на 0,7605 маната до 24,6758 маната, платины - на 30,3965 маната, до 1313,1735 маната, палладия - на 62,237 маната, до 1457,75 маната.

Название

16.08.18

15.08.18

Золото

XAU

1995,6725

2019,2005

Серебро

XAG

24,6758

25,4363

Платина

XPT

1313,1735

1343,57

Палладий

XPD

1457,75

1519,987

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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