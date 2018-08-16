Экономика Азербайджана выросла на 0,2%

БАКУ /Trend/ - Объем ВВП Азербайджана в январе-июле 2018 года составил почти 43,48 миллиарда манатов, что на 0,2 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, следует из отчета Государственного комитета по статистике.

Объем ВВП, приходящийся на душу населения, составил 4436,3 маната.

По итогам отчетного периода объем ВВП, произведенный в ненефтяном секторе Азербайджана, вырос на 0,9 процента в сравнении с январем-июлем 2017 года, а в нефтегазовом секторе наблюдалось снижение в 0,8 процента.

За отчетный период, за исключением строительного сектора, во всех сферах экономики наблюдался рост. Так, сфера транспорта и складского хозяйства выросла на 8,2 процента, размещения туристов и общепит - на 7,4 процента, информационных и коммуникационных услуг - на 7,1 процента, сельского, лесного и рыбного хозяйства - на 6,5 процента, торговли и ремонта транспортных средств - 2,6 процента, промышленности - на 0,6 процента, другие сферы - на 0,2 процента. Сектор строительства сократился на 17,9 процента.

В структуре ВВП Азербайджана 46,9 процента (почти 20,41 миллиарда манатов) сформированы в сфере промышленности, 6,4 процента (2,78 миллиарда манатов) - в строительстве, 5,4 процента (2,34 миллиарда манатов) - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили восемь процентов ВВП Азербайджана (3,46 миллиарда манатов).

Согласно отчету, 9,6 процента ВВП (4,19 миллиарда манатов), произведенного в секторе услуг, пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 6,4 процента (2,8 миллиарда манатов) - на транспорт и складское хозяйство, 2,5 процента (1,09 миллиарда манатов) - на размещение туристов и сферу общепита, 1,6 процента (675,6 миллиона манатов) - информационные и коммуникационные услуги, 13,2 процента (5,73 миллиарда манатов) - на другие сферы услуг.

Официальный курс на 16 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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