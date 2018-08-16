Госбюджет Азербайджана за семь месяцев исполнен с профицитом

16 августа 2018 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-июле 2018 года составили 12 078,1 миллиона манатов, что на 28,4 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в отчете Государственного комитета по статистике Азербайджана за семь месяцев текущего года.

Согласно отчету, расходы государственного бюджета Азербайджана за минувшие семь месяцев составили 11 649,3 миллиона манатов, что на 19,3 процента превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

За отчетный период государственный бюджет Азербайджана был исполнен с профицитом в 428,8 миллиона манатов.

Напомним, что прогнозы по доходам государственного бюджета составляют 22 110 миллионов манатов, по расходам - 23 061 миллиона манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 951 миллиона манатов, что будет равно 1,3 процента от ожидаемого в 2018 году ВВП Азербайджана.

Официальный курс на 16 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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