Банк ВТБ (Азербайджан) готов предложить экспортерам выгодные условия по широкому спектру услуг

16 августа 2018 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в заседании Клуба экспортеров, посвященном деятельности торговых домов Азербайджана. В рамках мероприятия специалисты банка провели ряд встреч с компаниями-участниками и обсудили вопросы сотрудничества.

Как отмечается в сообщении банка, распространенном в четверг, особое внимание стороны уделили обсуждению условий, предоставляемых азербайджанским бизнесменам торговыми домами. Они направлены на повышение конкурентоспособности компаний-экспортеров. и позволят улучшить инвестиционный климат. ВТБ (Азербайджан) как часть международной группы представляет клиентам-экспортерам возможность получить прямой доступ к торговым сетям в России и других странах присутствия ВТБ.

Тухман Имамалиев, управляющий директор по крупному бизнесу ВТБ (Азербайджан), отметил: «Подобные мероприятия важны для налаживания бизнес-связей с различными компаниями. ВТБ (Азербайджан) может предложить экспортерам выгодные условия по широкому спектру услуг. К примеру, скоро мы запустим для них специальный продукт – «Международный факторинг», который позволит уменьшить цепочку расчетов и даст возможность поставщикам получать деньги за товар максимально оперативно. При этом покупатель не будет лишаться отсрочки платежа, столь важной для развития бизнеса».

В настоящее время Азербайджан имеет торговые дома в Латвии, Беларуси, Украины и России. Кроме того, до конца этого года ожидается открытие еще одного торгового дома на территории России.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Бизнес 9 августа 20:45
ВТБ прогнозирует в 2018 году рост несырьевого экспорта Азербайджана в Россию (ФОТО)
Бизнес 4 июля 12:30
Банк ВТБ готов финансировать азербайджанских экспортеров (ФОТО)
Бизнес 4 июля 11:26
ВТБ (Азербайджан) поддерживает Центр русской культуры
Общество 3 июля 18:39
Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в стимулирующей лотерее
Бизнес 29 июня 16:53
Банк ВТБ (Азербайджан) снижает ставки по кредитам для госслужащих
Бизнес 22 июня 19:08
Лента новостей
S&P Global Ratings улучшило прогноз по рейтингам казахстанского банка
Бизнес 14:09
Магазины розничной торговли Азербайджана могут стать участниками акции по посадке деревьев
Общество 13:58
Текстильный комплекс в Таджикистане планирует увеличить объемы переработки хлопка
Таджикистан 13:55
В Азербайджане выросло производство основных видов химпродукции
Бизнес 13:54
Трамп заявил, что введенные им пошлины спасут американскую металлургию
США 13:53
Цены на карты растаяли! Скидки от Azer Turk Bank до 90%!
Бизнес 13:50
Число жертв обрушения моста в Генуе составляет 38 человек - Конте
Европа 13:50
Получите премиальную скидку в дьюти-фри с банком Silk Way и сервисом Mydutyfree
Бизнес 13:43
В Баку можно будет увидеть "Остров сокровищ"
Культура 13:39