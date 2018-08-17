Узбекистан и Таджикистан подписали соглашения на сумму свыше $100 млн

БАКУ /Trend/ - В ходе узбекско-таджикского бизнес-форума в Ташкенте стороны подписали в общей сложности 11 соглашений на сумму 103,3 миллиона долларов, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы министерства внешней торговли Узбекистана.

Узбекская сторона была представлена заместителем премьер-министра Нодиром Отажоновым, председателем Торгово-промышленной палаты Адхамом Икрамовым, и заместителем министра внешней торговли Сахибом Саифназаровым.

С таджикской стороны приняли участие председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Фаррух Хамрализода и председатель Торгово-промышленной палаты Шариф Саид.

Стороны отметили, что хотя товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном за первое полугодие вырос на 35 процентов и составил 160 миллионов долларов, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между странами пока не соответствует имеющемуся потенциалу.

Президенты Узбекистана и Таджикистана намерены увеличить двусторонний товарооборот до 500 миллионов долларов к 2020 году, расширяя взаимные поставки востребованной продукции. Чтобы достичь этого показателя, узбекская сторона призывает таджикские компании использовать представляемый банками Узбекистана механизм финансирования торговых операций на сумму до 100 миллионов долларов.

Отметим, что 17−18 августа в рамках визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан пройдет выставка промышленной продукции «Сделано в Таджикистане».

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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