Авиакомпания Turkish Airlines в июле достигла самого высокого уровня загрузки

БАКУ /Trend/ - Turkish Airlines обнародовала данные по пассажирообороту и грузообороту в июле, согласно которым авиакомпания достигла самого высокого уровня загрузки в своей истории - 85,3 процента. Несмотря на высокие показатели в июле 2017 года, рост числа пассажиров, доход на километр и уровень загрузки стали важным индикатором непрекращающегося роста глобального интереса к Турции и Turkish Airlines.

Рост пассажиропотока продолжился в июле, количество перевезенных пассажиров выросло на четыре процента и достигло 7,8 миллиона человек. Уровень загрузки вырос до 85 процентов.

В июле 2018 года общий уровень загрузки вырос на 1,5 процентных пункта, число располагаемых кресло-километров увеличилось на два процента, при этом уровень загрузки на международных рейсах вырос на 1,7 процентных пункта до 84,9 процента, а на внутренних рейсах - до 88 процентов.

Без учета трансферных (транзитных) пассажиров количество международных пассажиров выросло до семи процентов.

В июле объем перевозок грузов/почты продолжил двухзначную тенденцию роста и увеличился на 20 процентов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В наибольшей степени рост произошел за счет Ближнего Востока (33 процента), Европы (26 процентов), Африки (26 процентов), Северной Америки (32 процента) и Дальнего Востока (16 процентов).

В июле Северная Америка, Африка и Дальний Восток продемонстрировали рост уровня загрузки рейсов на 5,5 процентных пункта, 3,5 процентных пункта и четыре процентных пункта, соответственно.

За период с января по июль 2018 года рост спроса и пассажирооборота составил 13 процентов и 15 процентов соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество перевезенных пассажиров достигло 43 миллионов человек.

С января по июль 2018 года общий уровень загрузки рейсов вырос приблизительно на четыре процентных пункта до 81 процента, что стало самым высоким уровнем загрузки в истории Turkish Airlines за данный период. Уровень загрузки международных рейсов вырос на четыре процентных пункта до 81 процента, а внутренних рейсов на два процентных пункта до 85 процентов.

Без учета трансферных (транзитных) пассажиров количество международных пассажиров значительно увеличилось на 18 процентов.

В течение первых 7 месяцев 2018 года объем перевозок грузов/почты увеличился на 26 процентов и достиг 779 тысяч тонн.

Авиакомпания Turkish Airlines, основанная в 1933 году и имевшая на тот момент парк из пяти самолетов, в настоящее время является членом международного альянса Star Alliance и четырехзвездной авиакомпанией с парком, состоящим из 325 (пассажирского и грузового) воздушного судна, летающих по 304 направлениям по всему миру, включая 255 международных и 49 внутренних. Более подробная информация об авиакомпании Turkish Airlines представлена на ее официальном сайте www.turkishairlines.com, а также на ее страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin и Instagram.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.