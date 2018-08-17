Индийский банк PNB не сможет в достаточной мере поддержать казахский Tengri Bank - S&P

БАКУ /Trend/ - Индийский банк Punjab National Bank (PNB), которому принадлежит 49 процентов в капитале казахского банка АО Tengri Bank, не сможет в достаточной мере предоставлять экстраординарную поддержку дочерней организации.

Об этом говорится в пятницу в пресс-релизе рейтингового агентства S&P Global Ratings.

В связи с этим рейтинговое агентство понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО Tengri Bank с «В+» до «В» и рейтинг по национальной шкале с «kzBBB» до «kzBB+». Агентство также поместило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента банка и рейтинг по национальной шкале в список CreditWatch «рейтинги на пересмотре» с негативными ожиданиями.

В настоящее время качество активов, а также показатели капитализации и прибыльности PNB находятся под давлением в связи с мошенничеством в отношении выпуска неавторизированных банковских гарантий. Как следствие, агентство более не добавляет дополнительную ступень к рейтингу АО Tengri Bank за счет поддержки со стороны PNB.

В то же время АО Tengri Bank смогло улучшить профиль фондирования в прошлые годы, диверсифицировав свои обязательства и, в частности, повысив долю розничных депозитов примерно до 30 процентов портфеля депозитов. В настоящее время эти улучшения являются устойчивыми, поэтому S&P Global Ratings повышает оценку характеристик собственной кредитоспособности банка (stand-alone credit profile – SACP) с «b-» до «b».

Рейтинговое агентство планирует вывести рейтинг АО Tengri Bank из списка CreditWatch в течение 90 дней, когда получит больше ясности в отношении будущих показателей капитала банка.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @FDolukhanov

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