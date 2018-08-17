Азербайджанским фермерам выделены субсидии на сумму более 57 млн манатов (ФОТО)

17 августа 2018 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Республиканская комиссия министерства сельского хозяйства Азербайджана приняла решение о выделении 247 625 производителям сельхозпродукции субсидий на сумму более 57,5 миллиона манатов, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

Это решение было принято на очередном заседании комиссии под руководством ее председателя - замминистра сельского хозяйства Ильхама Гулиева.

Субсидии были выделены производителям пшеницы и риса, а также за использование топлива и моторных масел в возделывании посевных площадей и многолетних посевов.

Соответствующие документы для выплаты средств производителям были направлены в министерство финансов Азербайджана, ОАО Kapital Bank и в соответствующие государственный центры аграрного развития.

Таким образом, республиканская комиссия в целом в 2018 году выделила 391927 производителям субсидии на сумму более 83,9 миллиона манатов.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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