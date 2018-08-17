Китай достигает успехов в сокращении избыточных производственных мощностей

17 августа 2018 17:58 (UTC+04:00)

Результатом прогресса Китая в ликвидации избыточных угольных и сталелитейных мощностей стало повышение эффективности предприятий и смягчение дисбаланса спроса и предложения. Об этом заявил в представитель Государственного комитета по делам развития и реформ Чжао Чэньсинь, сообщает агентство "Синьхуа".

Как сообщил чиновник на пресс-конференции, за первые семь месяцев этого года Китай сократил мощности угольной промышленности на 80 миллионов тонн, мощности по производству стали - на 24,7 миллиона тонн, реализовав годовые цели на более чем 50 и 80 процентов соответственно.

В целом в этом году страна намерена сократить угольные мощности на 150 миллионов тонн, стальные - на 30 миллионов тонн.

По словам Чжао Чэньсиня, сокращение производственных мощностей позволило повысить эффективность сталелитейного, угольного и электроэнергетического секторов, прибыль которых в первой половине этого года выросла на 93,4, 18,4 и 28,1 процента в годовом выражении соответственно.

Правительство продолжит ликвидировать устаревшие и несоответствующие стандартам мощности, при этом сбалансированно распределив усилия между сокращением избыточных мощностей, обеспечением поставок и стабилизацией цен, пояснил он.

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