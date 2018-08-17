В июле в Китае были утверждены проекты общей стоимостью более $10 млрд

17 августа 2018 18:06 (UTC+04:00)

В июле в Китае утвердили 17 проектов инвестиций в основные фонды совокупной стоимостью 77,7 миллиарда юаней (около 11,3 миллиарда долларов), сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

По словам представителя комитета Чжао Чэньсиня, эти проекты, главным образом, затрагивают такие отрасли, как высокие технологии, водное хозяйство, энергетика и транспорт.

"Структура инвестиций продолжает оптимизироваться", - отметил он на пресс-конференции.

Рост инвестиций в основные фонды, являющихся одним из главных двигателей китайской экономики, замедлился на фоне перехода страны к росту, стимулируемому потреблением и инновациями, и стремления к более высококачественному развитию.

По последним данным Государственного статистического управления КНР, в первые семь месяцев этого года инвестиции в основные фонды в Китае выросли на 5,5 процента в годовом выражении, между тем как в январе-июне показатель составил шесть процентов.

Частные инвестиции, на долю которых пришлось порядка 60 процентов всех инвестиций в основные фонды, росли более высокими темпами. Наряду с этим, инвестиции в высокотехнологичную промышленность выросли на 12,2 процента в годовом выражении, что превзошло общий рост инвестиций.

Инвестиции в основные фонды включают капитал, вложенный в инфраструктуру, недвижимость, оборудование и другие физические активы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай достигает успехов в сокращении избыточных производственных мощностей
Бизнес 17:58
Китайская компания примет участие в строительстве сельхозхаба в регионе Казахстана
Бизнес 15:08
На Шанхай обрушился тайфун "Румбия"
Китай 06:20
10 китайских городов вошли в мировой рейтинг 100 самых удобных городов для жизни
Китай 03:26
За первые семь месяцев товарооборот Китая со странами-участниками «Пояса и пути» вырос на 11,3%
Китай 00:09
В Китае мост с туристами обрушился из-за селфи
Китай 16 августа 23:30
Лента новостей
Транскаспийский трубопровод должен быть согласован со всеми каспийскими странами - МИД РФ
Россия 18:35
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку тягачей
Тендеры 18:29
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявило тендер на поставку материалов
Тендеры 18:26
Туристические возможности Азербайджана будут представлены в Азии - Ассоциация
Туризм 18:06
Россия и Турция обсудили варианты выхода беженцев из идлибской зоны деэскалации
Россия 17:59
Китай достигает успехов в сокращении избыточных производственных мощностей
Бизнес 17:58
В Баку объявился "автобусный маньяк" (ВИДЕО)
Происшествия 17:57
Азербайджан назвал приоритетные сферы для создания совместных предприятий с ОАЭ
Бизнес 17:56
Coca-Cola намерена произвести рекордный объём продукции в Узбекистане
Бизнес 17:38