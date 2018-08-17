В июле в Китае были утверждены проекты общей стоимостью более $10 млрд

В июле в Китае утвердили 17 проектов инвестиций в основные фонды совокупной стоимостью 77,7 миллиарда юаней (около 11,3 миллиарда долларов), сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ КНР.

По словам представителя комитета Чжао Чэньсиня, эти проекты, главным образом, затрагивают такие отрасли, как высокие технологии, водное хозяйство, энергетика и транспорт.

"Структура инвестиций продолжает оптимизироваться", - отметил он на пресс-конференции.

Рост инвестиций в основные фонды, являющихся одним из главных двигателей китайской экономики, замедлился на фоне перехода страны к росту, стимулируемому потреблением и инновациями, и стремления к более высококачественному развитию.

По последним данным Государственного статистического управления КНР, в первые семь месяцев этого года инвестиции в основные фонды в Китае выросли на 5,5 процента в годовом выражении, между тем как в январе-июне показатель составил шесть процентов.

Частные инвестиции, на долю которых пришлось порядка 60 процентов всех инвестиций в основные фонды, росли более высокими темпами. Наряду с этим, инвестиции в высокотехнологичную промышленность выросли на 12,2 процента в годовом выражении, что превзошло общий рост инвестиций.

Инвестиции в основные фонды включают капитал, вложенный в инфраструктуру, недвижимость, оборудование и другие физические активы.

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