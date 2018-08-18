Американская корпорация частных зарубежных инвестиций возобновляет деятельность в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Корпорация частных зарубежных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation – OPIC) при правительстве США возобновляет свою деятельность в Узбекистане.

Об этом, как передают узбекские СМИ, стало известно во время встречи в Сенате Парламента Узбекистана с делегацией OPIC.

Стороны отметили, что в результате визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года было принято совместное заявление «Узбекистан и США: начало новой эры стратегического партнерства».

В настоящее время реализуются двусторонние «дорожные карты» по выполнению достигнутых договоренностей на общую сумму около 5 миллиардов долларов.

Американская делегация отметила, что OPIC возобновляет свою деятельность в Узбекистане, и будет содействовать американскому бизнесу в осуществлении вложений на рынке Узбекистана посредством предоставления кредитов и гарантий.

Корпорация оказывает также поддержку в создании частных и управляемых инвестиционных фондов. Помимо предоставления капитала, OPIC помогает развивающимся странам получать доступ к управленческим навыкам и финансовой экспертизе, которые являются ключевыми факторами в расширении экономического развития и создании новых возможностей для предпринимателей развивающихся стран.

В ходе беседы представители OPIC подчеркнули, что рынок Узбекистана рассматривается в качестве перспективного объекта капиталовложений, чему в первую очередь способствует стабильность политической и экономической ситуации в стране, а также обеспечение надежной безопасности инвесторов.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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