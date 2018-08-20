Посол РФ в Азербайджане о приоритетах своей деятельности (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Россия работают над организацией форума межрегионального сотрудничества, а также проведением очередного заседания межправительственной комиссии.

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

По его словам, в настоящее время приоритетом является насыщение практическими вопросами тех контактов, которые осуществляются главами двух государств. "Именно те дружественные контакты между главами наших стран задают тон всему многообразному и разностороннему сотрудничеству между Россией и Азербайджаном. Поэтому я считаю задачей номер один для себя готовить насыщение таких контактов. Если говорить конкретно, то на повестке дня на сегодняшний день находится организация форума межрегионального сотрудничества, который пройдет в Гяндже в начале октября. Это будет крупная встреча регионов наших стран с участием деловых кругов, официальных лиц, соответствующих министерств. Я думаю, она должна дать очередной стимул развитию нашего сотрудничества", - сказал Бочарников.

Посол добавил, что до конца года также должно состояться очередное заседание межправительственной комиссии, сопредседателями которой являются министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Это тоже одна из задач, которая стоит на первом этапе моего пребывания здесь, то есть до конца текущего года. Я сказал о государственных задачах, а что касается лично меня как посла, задача состоит в том, чтобы наладить тесные контакты с официальными лицами и представителями общественности, а также постараться поближе познакомиться со страной", - сказал Бочарников.

(Автор: Анвар Мамедов)

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