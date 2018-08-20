Турция и Катар подписали своповое соглашение в рамках инвестпроекта на $15 млрд

20 августа 2018 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Турции и Центральный банк Катара подписали в Дохе Двустороннее соглашение по обмену валют (своповое соглашение). Об этом говорится в сообщении Центробанка Турции, сообщают турецкие СМИ.

Этот документ стал первым шагом в рамках реализации проекта по инвестированию Катаром в экономику Турции 15 миллиардов. долларов.

Соглашение подписали главы Центробанка Турции Мурат Четинкая и Катара Абдулла бин Сауд Аль-Тани в головном офисе ЦБ Катара.

Целью соглашения является облегчение торговли в национальных валютах между двумя странами, а также поддержка финансовой стабильности. Кроме того, соглашение будет способствовать укреплению резервов страны.

На первом этапе соглашения будут использованы ресурсы в размере три миллиарда долларов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Представители РФ, Ирана и Турции встретятся с де Мистурой
Россия 12:34
Турция и Узбекистан закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 11:31
Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре
Турция 09:05
ЦБ Турции и Катара подписали соглашение
Турция 02:43
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,8
Турция 19 августа 22:06
15 человек пострадали в ДТП с участием 32 машин в Турции
Турция 18 августа 23:53
Лента новостей
Кабул рассчитывает на помощь Москвы в организации переговоров с талибами
Другие страны 13:25
Посольство Беларуси организует в Сирии концерты и кинопоказы в честь 25-летия дипотношений
Беларусь 13:20
Платежная система Азербайджана выпустила собственные дебетовые карты
ИКТ 13:20
Нацбанк Узбекистана предоставит льготные кредиты для строительства кинотеатров
Бизнес 13:14
Россия будет делать все необходимое для укрепления отношений с Азербайджаном - посол
Политика 13:00
Газоперерабатывающий завод SOCAR объявил тендер
Тендеры 12:51
Уточнена дата запуска Azerspace-2/Intelsat 38 с космодрома Куру
ИКТ 12:46
МИД Ирана не удовлетворен усилиями Европы по сохранению ядерной сделки
Ядерная программа 12:41
Представители РФ, Ирана и Турции встретятся с де Мистурой
Россия 12:34