ООН содействует развитию агросектора в засушливых районах Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - Программа развития ООН (ПРООН) и Госкомитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам Туркменистана реализует совместный проект, нацеленный на поддержку деятельности агросообществ в засушливых регионах страны, пишет в понедельник газета «Нейтральный Туркменистан».

В рамках проекта в Ашхабаде состоялся тренинг по учёту природно-климатических факторов при планировании орошения сельскохозяйственных культур.

В частности, слушатели были ознакомлены с технологией «АкваКроп», разработанной отделом земельных и водных ресурсов Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

«АкваКроп» прогнозирует урожайность растений в зависимости от водопотребления. Проект планируется использовать при разработке внутрихозяйственных планов водопользования для пилотных территорий Туркменистана - объединений «Ватан» и «Парахат» Дяневского этрапа (района) Лебапского велаята (области), животноводческого хозяйства «Каракум» и дайханского объединения «Ягтылык» Дашогузского велаята.

С этой целью закуплены три компактные метеостанции. Центры располагают оборудованием для определения качества грунта и подпочвенных вод, сказано в материале.

В ходе тренинга затрагивались правовые вопросы водопользования в агропроме, техническая сторона орошения и полива, схемы планирования эксплуатации оросительных и коллекторно-дренажных систем, квоты на водозабор, нормы и учёт подачи воды.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане в этом году было собрано около одного миллиона тонн пшеницы. Туркменистан уже удостоен специальной награды Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН за достижения в области обеспечения продовольственной безопасности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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