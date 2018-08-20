Узбекистан и Турция увеличат товарооборот в 2,5 раза

БАКУ /Trend/ - В 2018 году Узбекистан и Турция планируют довести взаимный товарооборот до 5 миллиардов долларов.

Об этом, как передают узбекские СМИ, сказал посол Турции в Узбекистане Ахмет Башар Шен.

Глава диппредставительства отметил, что товарооборот между Турцией и Узбекистаном в последнее время достиг рекордных показателей и уже к концу 2018 года дойдёт до 2 миллиардов долларов.

Шен отметил, что сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приглашает предпринимателей из Турции инвестировать в экономику Узбекистана.

«Делается все возможное, чтобы создать для турецкого бизнеса все условия», - сказал Шен.

Посол заявил, что взаимные визиты президентов и встречи деловых кругов двух стран способствовали улучшению экономических отношений и росту товарооборота между Турцией и Узбекистаном.

Отметим, что в первой половине 2018 года Турция вошла в пятёрку основных внешнеторговых партнёров Узбекистана. Товарооборот между двумя странами составил 940 миллионов долларов.

Помимо этого, за семь месяцев 2018 года Турция вышла на первое место по числу новых иностранных предприятий в Узбекистане. С участием капитала резидентов Турции было создано 147 предприятий.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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