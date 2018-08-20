В Казахстане одобрено более тысячи заявок на льготную ипотеку

БАКУ /Trend/ - В рамках государственной программы льготной ипотеки «7-20-25» в Казахстане одобрено 1 026 заявок на предоставление кредита, сообщили в Национальном банке Казахстана.

«В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 20 августа 2018 года принято 1 586 заявок на получение займов на общую сумму 18,6 миллиарда тенге. Из них одобрено 1 026 заявок на предоставление займов на общую сумму 11,9 миллиарда тенге. Всего выдано 441 займов на сумму 5,1 миллиарда тенге», – сообщили в Нацбанке.

Программа «7-20-25» была разработана в рамках реализации пяти социальных инициатив, озвученных главой государства 5 марта 2018 года. Утвержденная Нацбанком в конце мая 2018 года программа предусматривает выдачу ипотечных займов со ставкой вознаграждения в 7 процентов годовых, первоначальным взносом в 20 процентов и срок займа до 25 лет.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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