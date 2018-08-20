Покупай с помощью BirKart — заработай 50 манатов!

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank, периодически предлагающий клиентам участие во всевозможных акциях и кампаниях, проводит для владельцев BirKart очередную выигрышную акцию. Согласно условиям, владельцы BirKart, совершающие покупки в рассрочку (такситные операции), получат возможность заработать подарочную карту стоимостью в 50 манатов, сообщает банк в понедельник.

В рамках акции, которая продолжится до 20 октября 2018 года, каждый 50-й клиент, совершивший оплату в рассрочку (такситная операция), автоматически получит подарочную карту стоимостью в 50 манатов, действительную в партнерских точках BirKart. По желанию клиента подарочная карта может быть заменена на сумму в 50 манатов, которая поступит на счет его карты.

Параллельно с акцией, также до 15 сентября 2018 года владельцы BirKart, совершившие покупки в рассрочку у партнеров банка, автоматически становятся участниками лотереи. В каждом месяце среди участников лотереи разыгрываются ценные призы — 50 манатов для 100 победителей, 10 сертификатов на туры в пределах страны на сумму 300 манатов и iPhone X. 22 сентября, в итоговом тираже лотереи будет разыгрываться основной приз — поездка в Милан на двоих и 2 000 манатов.

Следует отметить, что BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию и зарплату посредством Kapital Bank. Карта станет доступной всем лицам, которым в момент подачи заявки в любой филиал банка свыше 18 лет. BirKart имеет ряд преимуществ, таких как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, и возможность получить от 1,5 до 30 процентов кешбэка при оплате продуктов и услуг. Карта выпускается на базе платежной системы Visa сроком до 36 месяцев и обеспечивается бесплатным SMS-уведомлением со стороны Kapital Bank.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. Kapital Bank, имея самую большую филиальную сеть, оказывает услуги населению в 95 филиалах и семи отделениях во всех районах и городах Азербайджана.

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