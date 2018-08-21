Доллар дешевеет к мировым валютам на заявлениях Трампа

21 августа 2018 09:39 (UTC+04:00)

Курс доллара во вторник демонстрирует негативную динамику по отношению к большинству мировых валют после заявлений президента США Дональда Трампа относительно денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС), передает "Прайм" со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 9.12 [по бакинскому времени] курс евро к доллару поднимался до 1,1529 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1482 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110 иен за доллар со 110,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,42 процента, до 95,5 пункта.

В центре внимания мировых рынков во вторник оказалось интервью Трампа агентству Рейтер, в котором он заявил, что не согласен с решением ФРС о повышении базовой ставки. Кроме того, президент США сказал, что "недоволен" главой американского регулятора Джеромом Пауэллом.

В 2018 году ФРС повышала ставку уже дважды — в марте и июне. В августе регулятор ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,75-2 процента годовых. Следующее заседание Федрезерва состоится 25-26 сентября. Эксперты прогнозируют, что на нем ставка будет повышена до 2-2,25 процента.

"В настоящий момент рынки опасаются, что Трамп может оказать некоторое влияние на политику ФРС. Под давлением оказалась пара доллар-иена, которая особенно чувствительна к изменениям ставки в США", — приводит агентство Рейтер мнение главного валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).

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