Банковские металлы в Азербайджане продолжают дорожать

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане во вторник увеличилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 21 августа подорожала по сравнению с понедельником на 15,2915 маната, составив 2031,3725 маната, серебра - на 0,0582 маната, до 25,1762 маната, платины - на 15,8695 маната, до 1359,66 маната, палладия - на 5,678 маната, до 1555,7635 маната за унцию.

Название 21.08.18 20.08.18 Золото XAU 2031,3725 2016,081 Серебро XAG 25,1762 25,118 Платина XPT 1359,66 1343,7905 Палладий XPD 1555,7635 1550,0855

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Анвар Мамедов)

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