Банковские металлы в Азербайджане продолжают дорожать

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане во вторник увеличилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 21 августа подорожала по сравнению с понедельником на 15,2915 маната, составив 2031,3725 маната, серебра - на 0,0582 маната, до 25,1762 маната, платины - на 15,8695 маната, до 1359,66 маната, палладия - на 5,678 маната, до 1555,7635 маната за унцию.
|
Название
|
21.08.18
|
20.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2031,3725
|
2016,081
|
Серебро
|
XAG
|
25,1762
|
25,118
|
Платина
|
XPT
|
1359,66
|
1343,7905
|
Палладий
|
XPD
|
1555,7635
|
1550,0855
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Анвар Мамедов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.