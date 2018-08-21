Банковские металлы в Азербайджане продолжают дорожать

21 августа 2018 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане во вторник увеличилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 21 августа подорожала по сравнению с понедельником на 15,2915 маната, составив 2031,3725 маната, серебра - на 0,0582 маната, до 25,1762 маната, платины - на 15,8695 маната, до 1359,66 маната, палладия - на 5,678 маната, до 1555,7635 маната за унцию.

Название

21.08.18

20.08.18

Золото

XAU

2031,3725

2016,081

Серебро

XAG

25,1762

25,118

Платина

XPT

1359,66

1343,7905

Палладий

XPD

1555,7635

1550,0855

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Анвар Мамедов)

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