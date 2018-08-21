Золото растет в цене на удешевлении доллара после заявлений Трампа

Стоимость золота растет на фоне удешевления американской валюты после заявлений президента США Дональда Трампа относительно денежной политики Федеральной резервной системы (ФРС), передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 9.32 [по бакинскому времени] цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,1 доллара, или 0,59 процента, до 1201,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,82 процента, до 14,79 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) при этом опускался на 0,46 процента, до 95,46 пункта.

В 2018 году ФРС повышала ставку уже дважды — в марте и июне. В августе регулятор ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,75-2 процентов годовых. Следующее заседание Федрезерва состоится 25-26 сентября. Эксперты прогнозируют, что на нем ставка будет повышена до 2-2,25 процента.

При этом, как сообщают СМИ, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэл Бостик (Raphael Bostic) ожидает еще одного повышения ставки в текущем году, так как торговые противоречия и международные события создают риски замедления развития экономики США.

Ослабление доллара повышает стоимость торгуемого в американской валюте золота, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

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