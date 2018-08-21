В Казахстане выросла урожайность зерновых

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 20 августа в Казахстане намолочено 1,895 миллиона тонн зерна, что на 0,07 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,896 миллиона тонн), сообщили в министерстве сельского хозяйства Казахстана.

Согласно информации, всего убрано 1003,7 тысячи гектаров площадей. Средняя урожайность составляет 18,9 центнера на гектар, что на 3,85 процента больше чем в прошлом году (18,2 центнера на гектар).

Отметим, что согласно данным Комитета по статистике министерства экономики Казахстана, в 2018 году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 22,0 миллиона гектаров, что на 0,83 процента больше чем в 2017 году (21,84 миллиона гектаров).

Из общей посевной площади зерновыми и бобовыми культурами засеяно 15,1 миллиона гектаров (68,8 процента).

Основная часть площадей под зерновые и бобовые культуры приходится на Акмолинскую область – 4,3 миллиона гектаров (28,5 процента), Костанайскую область – 4,1 миллиона гектаров (26,8 процента), Северо-Казахстанскую область – 2,8 миллиона гектаров (18,5 процента).

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

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