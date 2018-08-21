Филиал "Аджеми" банка ВТБ (Азербайджан) будет работать в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - Банк ВТБ (Азербайджан) в дни праздника Гурбан 22 и 23 августа 2018 года продолжит обслуживание своих клиентов в филиале «Аджеми» по адресу ул. Джавадхана, 30А (рядом со станцией метро «Аджеми»), сообщает банк во вторник.

Офис банка будет работать в режиме с 10:00 до 16:00.

Клиентам будут доступны операции по всем основным услугам:

выдача средств с текущего счета;

отправка/получение срочных денежных переводов;

открытие текущих счетов;

заказ/выдача пластиковой карты;

пополнение текущего (карточного) и депозитного счетов.

Кроме того, будет возможно погашение кредитов, оформление кредитных заявок, обмен валюты, оплата штрафов и коммунальных платежей, прием платежных поручений, заявлений для подключения к Интернет-банкингу и Мобильному банкингу и пр.

Тел.: (012) 492 00 80

Фак: (012) 437 71 21

E-mail: gulchin.qadirova@vtb.az www.vtb.az

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