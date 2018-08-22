Крупный казахстанский банк рассказал о планах по выходу на рынок Азербайджана (Эксклюзив)

22 августа 2018 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанское АО "Евразийский банк" проявляет интерес к выходу на азербайджанский рынок, сказал в интервью Trend председатель правления банка Павел Логинов.

Вместе с тем, по словам Логинова, на данный момент приоритетным для "Евразийского банка" остается развитие на казахстанском рынке и скорейшее выполнение условий в рамках программы оздоровления.

"В прошлом году мы приняли новую стратегию развития, согласно которой сместили фокус на розничный бизнес. Мы видим большой потенциал в развитии этого направления, поэтому, в первую очередь, мы хотим поставить новую модель "на рельсы" внутри страны и лишь потом сможем отправиться покорять новые рынки", - сказал председатель правления банка.

Логинов отметил, что среди зарубежных стран банк серьезно изучает перспективу выхода на рынок Узбекистана и бизнес-модель, с которой войдет в эту страну. Банк хочет понять, в каком виде выйдет на этот рынок, добавил собеседник агентства.

"Позже мы начнем изучать возможности выхода на рынки Кыргызстана и Азербайджана. Мы не отказались от планов экспансии на эти рынки, но важно понимать, что это инвестиции, которые должны через некоторое время окупиться. Поэтому мы с большим интересом смотрим на эти рынки, но выйдем на них только после изучения возможностей развития в этих регионах", - подчеркнул Логинов.

Базирующийся в Казахстане "Евразийский банк" действует с 1994 года. Банк является одним из крупнейших в стране и на первое июля 2018 года по объему активов находится на девятом месте (около 2,69 миллиарда долларов).

В Азербайджане действуют 30 банков, в 15 из которых присутствует иностранный капитал.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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