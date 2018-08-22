Минфин Азербайджана не смог реализовать облигации на аукционе

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) во вторник состоялся аукцион по размещению краткосрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 35 миллионов манатов со сроком обращения 364 дня, сообщает в среду БФБ.

Заявки на облигации были поданы 13 инвесторами на общую сумму 33,52 миллиона манатов.

Заявки представлены в ценовом диапазоне 88,5514 маната (при доходности в 13,072 процента) и 92,3749 маната (8,3459 процента).

Вследствие того, что доходность не устроила эмитента, по решению министерства финансов аукцион был признан несостоявшимся.

Официальный курс на 22 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)

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