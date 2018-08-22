В Казахстане дешёвое дизельное топливо будут распределять онлайн

БАКУ /Trend/ - Несмотря на меры по удешевлению дизтоплива во время уборочной кампании, цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) для казахстанских фермеров остаются высокими, передает МИА «Казинформ».

«Имеются проблемы по ценообразованию дизтоплива. Хотя цена удешевленного ГСМ и ниже рыночной, но из-за наценок операторов конечные цены для сельхозтоваропроизводителей остаются высокими. Администрациями регионов необходимо провести работу с их операторами по снижению цен», - сказал заместителя премьер-министра Казахстана, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев на заседании правительства.

При этом он отметил работу администрации Павлодарской области, где в пилотном режиме реализуется проект минсельхоза по электронному распределению и реализации удешевленного ГСМ на уборочные работы.

«Объемы распределяются прозрачно в порядке очередности с привязкой к электронным картам полей и подтверждению посевов космическим мониторингом. Данный опыт мы планируем распространить на все регионы к началу весенних работ 2019 года», - добавил Шукеев.

На сегодня, по данным Минсельхоза, для своевременного проведения уборочных работ выделено 394 тысячи тонн удешевленного ГСМ. Июльский объем регионы освоили практически полностью, объемы за август проплачены.

«Вместе с тем имеются проблемы со стороны ресурсосодержателей с отгрузкой с нефтеперерабатывающих заводов этих объемов, то есть 110 тысяч тонн. В этой связи просим министерство энергетики обеспечить своевременно отгрузку, как августовских объемов, так и объемов за сентябрь и октябрь», - заключил Шукеев.

Ранее сообщалось, что в этом году валовый сбор зерна прогнозируется в объеме более 20 миллионов тонн.

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