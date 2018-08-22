В Казахстане ожидается рост цен на новый урожай пшеницы

БАКУ /Trend/ - Рост цен на новый урожай пшеницы спрогнозировали в министерстве сельского хозяйства Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Если в прошлом году пшеница продавалась на уровне 35 тысяч тенге за тонну, то на сегодняшний день пшеница третьего класса стоит уже 48-49 тысяч тенге. Мы ожидаем дальнейшего роста цен», - сказал заместитель премьер-министра Казахстана, министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев на заседании правительства.

Он отметил, что на сегодня проводится подготовительная работа по экспорту зерна нового урожая, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация с нехваткой зерновозов. В этом году, по словам Шукеева, заинтересованные госорганы работают над решением вопросов логистики.

«Например, по проблеме высоких тарифов на перевозки казахстанских товаров через транзитные страны ведется работа, как по снижению таких тарифов, так и поиску альтернативных маршрутов. В целом, работа ведется в штатном режиме», - заключил Шукеев.

Ранее сообщалось, что в этом году валовый сбор зерна прогнозируется в объеме более 20 миллионов тонн.

Официальный курс на 22 августа - 360,71 KZT/USD

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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