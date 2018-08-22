Биткоин продолжает расти в цене

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду уверенно растет в цене в ожидании решения американского биржевого регулятора SEC относительно запуска привязанных к биткоин-фьючерсам биржевых фондов от ProShares, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.53 мск биткоин дорожал на 5,6% - до 6,712 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 5,86% - до 6,688 тысячи долларов.

Рост стоимости биткоина наблюдается с закрытия торговых площадок в США во вторник. Сразу после закрытия биткоин подорожал на 428 долларов за 20 минут и преодолел отметку в 6,6 тысячи долларов впервые с 24 июля.

Другие криптовалюты поддержали позитивный тренд биткоина: Ethereum дорожал на 3,41% - до 288,35 доллара, Ripple - на 4,03%, до 0,3415 доллара, Bitcoin Cash - на 5,43%, до 552,84 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 218 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,7% всего рынка криптовалют.

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