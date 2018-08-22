Узбекистан и Таджикистан подписали контракты на общую сумму свыше $130 млн

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Таджикистан подписали 58 контрактов и соглашений на общую сумму 133,2 миллиона долларов в нефтегазовой, металлургической, машиностроительной, электротехнической, химической, строительной, фармацевтической, пищевой, финансовой и других отраслях, говорится в сообщении министерства внешней торговли Узбекистана.

Договоры были заключены по итогам узбекско-таджикского бизнес-форума и выставки национальной продукции Таджикистана под названием «Сделано в Таджикистане» в рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.

В бизнес-форуме приняли участие более 400 представителей бизнес-сообществ двух стран.

В числе подписанных документов 52 экспортных контракта на сумму 89,9 миллиона долларов, три импортных контракта на сумму 3,3 миллиона долларов, а также 3 соглашения о финансовом сотрудничестве на сумму 40 миллионов долларов.

Напомним, что 17 августа 2018 года главы государств Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон посетили выставку «Сделано в Таджикистане» и ознакомились с образцами достижений производственных предприятий и компаний Таджикистана.

В выставке приняли участие более 100 крупных промышленных предприятий Таджикистана, такие как компания «Талко Груп», ООО «Гаюр цемент» и «Мохир цемент», компания «Фароз», ЗАО «Шири Душанбе», ГУП «Ангишт» и «Намаки Ашт ва Ходжмумин», ООО «Колинхои Кайроккум», «Амири», «Маколли», ЗАО «Оби зулол», а также другие крупные предприятия в сферах металлургии, машиностроения, химической, угольной, пищевой и легкой промышленности.

Важной целью проведения бизнес-форума и выставки является налаживание и укрепление взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями двух стран, а также демонстрация промышленной продукции Таджикистана. Оба мероприятия также способствуют привлечению взаимных инвестиций и учреждению совместных предприятий Узбекистана и Таджикистана.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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