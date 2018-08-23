Moody's: Торговый спор США и КНР замедлит рост мировой экономики в 2019 году

23 августа 2018 10:09 (UTC+04:00)

Торговые противоречия США и Китая, скорее всего, усилятся в текущем году и ослабят рост мировой экономики в 2019 году, сообщает "Прайм" со ссылкой на ежеквартальный прогноз по мировой экономике рейтингового агентства Moody's Investors Service.

"Мы предполагаем, что будет больше ограничений на приобретение китайской стороной фирм в США и Европе, а наш текущий базовый сценарий предполагает, что администрация США будет продолжать вводить некоторые из предлагаемых ограничений на импорт из Китая", — приводятся в сообщении агентства мнение эксперта Moody's Елены Дуггар (Elena Duggar).

Moody's прогнозирует, что импортные пошлины США приведут к тому, что реальный рост ВВП Китая в 2019 году замедлится на 0,3-0,5 процентного пункта. Однако эксперты агентства ожидают, что власти страны помогут сгладить негатив для китайской экономики с помощью мер в области бюджета и поддержки ликвидности.

Что касается США, то Moody's прогнозирует, что торговые противоречия с Китаем также отразятся на ВВП страны. "Рейтинговое агентство подсчитало, что торговые ограничения приведут к замедлению реального роста ВВП в 2019 году примерно на четверть процентного пункта до 2,3 процента", — поясняет Moody's.

При этом отмечается, что перспективы роста большинства стран "большой двадцатки" остаются стабильными. Так, ожидается, что экономика стран-членов G20 вырастет на 3,3 процента в 2018 году и 3,1 процента в 2019 году. При этом ВВП стран с развитой экономикой вырастет на 2,3 процента в 2018 году и два процента в 2019 году, в то время как лидерами роста будут оставаться развивающиеся рынки стран G20 — рост их ВВП составит 5,1 процента и в 2018 году, и в 2019 году.

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