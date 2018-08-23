Уменьшилось количество легковых автомобилей в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Количество легковых автомобилей в Казахстане за год сократилось на 0,6 процента и составило на конец мая 2018 года 3,8 миллиона единиц. Уменьшилось количество автомобилей возрастом от 7 до 10 лет - на 13,3 процента, до 290 тысяч единиц и возрастом до 3 лет - на 12,8 процента, до 520,9 тысячи единиц, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

Заметно увеличилось количество легковых автомобилей возрастом от 3 до 7 лет - на 12,2 процента, до 471,5 тысячи единиц.



Также выросло количество автомобилей старше 10 лет - на 4,1 процента, до 2,4 миллиона единиц.



По количеству легковых автомобилей на конец мая текущего года лидирует бывшая Южно-казахстанская область (ныне Туркестанская область и город Шымкент) - 482 тысячи единиц где преобладают авто возрастом старше 10 лет, доля которых составляет 69,4 процента.

Следом идет Алматинская область - 473,1 тысячи, где удельный вес старых (старше 10 лет) авто один из самых высоких среди регионов Казахстана - 77,5 процента, и уступает только Жамбылской области (81,3 процента).



Замыкает ТОП-3 город Алматы - 459,5 тысячи, где на долю авто старше 10 лет приходиться 49,7 процента.

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