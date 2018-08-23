Китайская компания инвестировала в проект по переработке пластиковых бутылок в текстильные волокна в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В Туркестанской области Казахстана завершилось строительство завода по переработке полиэтилентерефталата (ПЭТ бутылок) и производства штапельного волокна. При полном запуске завода будет создано более 250 рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Kazakh Invest.

Инвесторами в реализации проекта выступили казахстанская компания GreenTechnology Industries совместно с зарубежным партнером-компанией Hong Kong General Industry And Commerce.



В настоящее время на заводе запущено производство первого этапа - по мойке, сушке и дроблению ПЭТ отходов, где уже трудоустроено 73 человека. Сейчас компания приступила к запуску следующего этапа - организация производства штапельного волокна.



По официальной статистике, ежегодно в Казахстане скапливается 5-6 миллионов тонн твердых бытовых отходов, из них порядка 150-200 тысяч тонн составляет ПЭТ отходы. Вместе с тем, лишь незначительная доля ТБО, от 3 до 5 процентов по различным оценкам, подвергается утилизации или переработке.



«Проект уникален тем, что впервые в Казахстане ПЭТ отходы будут перерабатываться с производством готовой продукции - штапельного волокна. Этот вид синтетического волокна не мнется, не выгорает и долго сохраняет высокую прочность, обладают гипоаллергенным свойством. Вещи, изготовленные из него, приятны на ощупь, легко стираются. Также продукция будет использована в строительных смесях, что позволит улучшить качество строительных работ», - отметила исполнительный директор GreenTechnology Industries Клара Абдрахманова.



Кроме того, из полиэфирных волокон также можно производить расходный материал (пластмассовую нить сечением 1,75 или 3 миллиметров) для филамента, используемого для печати на 3D-принтере. Общая стоимость проекта составляет 20 миллионов долларов. Планируется, что ежегодно на заводе будет производиться 50 000 тонн готовой продукции.

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