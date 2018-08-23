ОАЭ заинтересованы в импорте мяса, мёда и металлических конструкций из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Участие казахстанских предприятий в выставке ЭКСПО-2020 в Дубае обсуждалось в ходе торгово-экономической миссии Казахстана в ОАЭ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Внешнеторговой палаты Казахстана.

Организаторами миссии выступили министерство по инвестициям и развитию Казахстана, консульство Казахстана в Дубае, НПП «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана.

Казахстанскую делегацию, в состав которой вошли 12 крупных товаропроизводителей в области машиностроения, строительства, легкой и пищевой промышленности, возглавил консул Казахстана в Дубае и Северных Эмиратах Мадияр Менилбеков.

Со стороны ОАЭ приняли участие более 40 предприятий в сфере нефти и газа, строительства, лизинговые и частные транспортные компании, ряд торговых сетей. Арабский бизнес оказался заинтересован в импорте мяса, меда, металлоконструкций, оборудования для подготовки нефти, газа и воды и прочих товаров казахстанского производства.

Успешно прошли переговоры между Петропавловским заводом металлоконструкций и представителями ЭКСПО-2020. Сотрудники ТОО ГММОС Казахстан, ТОО «Топан», АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» встретились с представителями крупнейшей нефтяной компании Dragon Oil. А пищевики из «Green Shop», «Sun Bee Altai», «ДК Premium» и Национального центра здорового питания «SHARMAN» при Казахской академии питания посетили крупнейшие торговые сети ОАЭ «Carrefour», «Lulu» и «Union Coop».

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