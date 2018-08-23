Кредитные истории в Беларуси станут более подробными. Сегодня вступили в силу основные положения закона от 13 ноября 2017 года № 66-З "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О кредитных историях", сообщает Белта со ссылкой на управление информации и общественных связей Национального банка.

В соответствии с законом расширяется число источников формирования кредитных историй за счет лизинговых организаций и ОАО "Банк развития Республики Беларусь". При этом предусмотрено включение в состав кредитных историй сведений о договорах лизинга, договорах факторинга и договорах уступки денежного требования при осуществлении факторинговой операции.

Законом расширен перечень сведений о кредитных сделках, включаемых в состав кредитных историй. В частности, сведения о кредитных договорах с возобновляемыми кредитными линиями и договорах, содержащих условия овердрафтного кредитования, дополняются информацией о сумме срочной задолженности, сроке возобновляемости кредита, дате установления лимита овердрафта.

Также законом установлена связь договоров обеспечения (поручительство, гарантия) с обеспечиваемыми ими договорами кредитного характера, что позволит оценивать фактическую сумму остатка обеспечиваемого основного обязательства.

Кроме того, предусмотрена возможность получения согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета в электронном виде без использования электронной цифровой подписи в случаях, предусмотренных законодательными актами.

"Изменения в закон "О кредитных историях" позволят получать более полную и достоверную информацию, характеризующую кредитоспособность субъектов кредитных историй. Также изменения приведут к снижению кредитных рисков, что в свою очередь будет способствовать развитию финансового рынка и института надзора за ним, повысит устойчивость финансовой системы страны в целом", - отметили в Нацбанке.

Для приведения актов законодательства в соответствие с законом правлением Нацбанка 22 июня 2018 года принято постановление №291, которое определяет порядок формирования Нацбанком кредитных историй, в том числе порядок и сроки представления сведений, входящих в состав кредитной истории, а также порядок предоставления кредитных отчетов пользователям кредитных историй и субъектам кредитных историй. Кроме того, 22 августа 2018 года принято постановление №375, которое устанавливает формы предоставления кредитных отчетов.

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