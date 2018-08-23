Биткоин подешевел до $6,46 тыс

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг снижается в стоимости после решения американского биржевого регулятора SEC отклонить запуск девяти биржевых фондов, привязанных к биткоин-фьючерсам, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10:30 [по бакинскому времени] биткоин дешевел на 3,62 процента — до 6,46 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 3,81 процента — до 6,43 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также демонстрировали негативную динамику: Ethereum дешевел на 4,56 процента — до 274,35 доллара, Ripple — на 4,85 процента, до 0,325 доллара, Bitcoin Cash — на 5,07 процента, до 524,59 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 208 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 53 процента всего рынка криптовалют.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в среду отклонила заявку на открытие ProShares Bitcoin ETF и ProShares Short Bitcoin ETF — ориентированных на биткоин биржевых инвестиционных фондов. Кроме этого, комиссия также отклонила заявки на запуск биткоин-ETF, поданных компаниями Direxion и GraniteShares.

По мнению регулятора, биржа NYSE Arca, которая совместно с ProShares должна была участвовать в запуске фондов, "не смогла продемонстрировать, что ее предложение отвечает требованиям "Закона о биржах", в частности относительно требованиям по предотвращению манипуляций на рынке".

При этом SEC обратила внимание на то, что ее решение не зависит от оценки того, имеет ли биткоин или технология блокчейн ценность как инновация или инвестиция.

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