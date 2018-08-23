Узбекистан и Беларусь расширят сотрудничество в различных секторах экономики

23 августа 2018 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В столице Узбекистана 23-24 августа состоится VI заседание узбекско-белорусской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, передают узбекские СМИ.

Заседание пройдет под председательством вице-премьера Узбекистана Нодира Отажонова и заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого.

«В повестке заседания – обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности, науке и высоких технологиях, образовании, медицине, туризме», – сообщили в посольстве Беларуси в Ташкенте.

Белорусская правительственная делегация также посетит ряд производственных объектов, на которых реализуются совместные белорусско-узбекские кооперационные проекты, и примет участие в торжественной церемонии открытия бюста и улицы имени народного поэта Беларуси Якуба Коласа в Ташкенте.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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