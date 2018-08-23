Ашхабад и Бишкек выступают за подключение Афганистана к региональным экономическим проектам

23 августа 2018 14:53 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Кыргызстан выступают за полноценное участие Афганистана в осуществлении крупных региональных и международных проектов, в частности, в таких сферах, как энергетика, транспорт, связь и коммуникации, сообщает государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Комментарий посвящен итогам переговоров двух стран в верхах, которые прошли в четверг в Ашхабаде.

Отмечая безальтернативность мирного, политического урегулирования ситуации в Афганистане, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что стороны договорились оказывать всемерную поддержку международному сообществу в деле экономического восстановления этого государства, сказано в материале.

Сегодня очевидно, что военного решения афганской проблемы не существует, необходим общенациональный диалог с привлечением всех ответственных сторон при лидирующей роли ООН, приводятся в информации слова туркменского главы.

Официальный Ашхабад регулярно выступает за оказание более масштабной и адресной международной экономической помощи Афганистану, в первую очередь, посредством вовлечение этой страны в реализацию крупных инфраструктурных проектов в энергетике и транспорте.

Примерами тому являются строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАИП), прокладка линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), сооружение железнодорожных магистралей из Туркменистана в афганском направлении.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Страны Центральной Азии обсудили в Туркменистане общие вопросы экологии и водопользования
Туркменистан 14:50
Туркменистан и Кыргызстан подписали Декларацию о стратегическом сотрудничестве
Бизнес 14:45
В одном из сел Кыргызстана установлены солнечные панели
Кыргызстан 12:23
Президент Узбекистана посетит Туркменистан для обсуждения проблем Арала
Узбекистан 12:10
Крупная французская компания поможет Узбекистану в развитии атомной энергетики
Энергетика 11:49
Вырос внешний долг Таджикистана
Бизнес 11:26
Лента новостей
Еврокомиссия назначила неформальную встречу по миграции на 24 августа
Европа 15:46
В Азербайджане сократилось число общественных библиотек
Общество 15:36
Трамп заявил, что объявление ему импичмента приведет к обрушению экономики
США 15:28
Ташкентский международный аэропорт объявил тендер на проведение ремонта
Тендеры 15:24
В Украине предлагают создать совместную ЗСТ с Азербайджаном
Бизнес 15:23
КТК объявил тендер на поставку устройств для отпугивания птиц
Тендеры 15:20
Песков заявил, что рано говорить об ответе на санкции США
Россия 15:20
Производство одежды в Азербайджане незначительно выросло
Бизнес 15:18
Россия не намерена отказываться от поставок ракетных двигателей в США
Россия 15:09