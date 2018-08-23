Ашхабад и Бишкек выступают за подключение Афганистана к региональным экономическим проектам

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Кыргызстан выступают за полноценное участие Афганистана в осуществлении крупных региональных и международных проектов, в частности, в таких сферах, как энергетика, транспорт, связь и коммуникации, сообщает государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Комментарий посвящен итогам переговоров двух стран в верхах, которые прошли в четверг в Ашхабаде.

Отмечая безальтернативность мирного, политического урегулирования ситуации в Афганистане, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что стороны договорились оказывать всемерную поддержку международному сообществу в деле экономического восстановления этого государства, сказано в материале.

Сегодня очевидно, что военного решения афганской проблемы не существует, необходим общенациональный диалог с привлечением всех ответственных сторон при лидирующей роли ООН, приводятся в информации слова туркменского главы.

Официальный Ашхабад регулярно выступает за оказание более масштабной и адресной международной экономической помощи Афганистану, в первую очередь, посредством вовлечение этой страны в реализацию крупных инфраструктурных проектов в энергетике и транспорте.

Примерами тому являются строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАИП), прокладка линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), сооружение железнодорожных магистралей из Туркменистана в афганском направлении.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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