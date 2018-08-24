Алишер Усманов может выделить узбекскому «Пахтакору» $100 млн

БАКУ /Trend/ - Российский предприниматель узбекского происхождения Алишер Усманов оказал значительную материальную поддержку футбольному клубу «Пахтакор» (Ташкент), сообщает газета «Коммерсант».

Представители господина Усманова пояснили, что он намерен выделить на поддержку сильнейшего клуба Узбекистана 100 миллионов долларов. При этом речь о покупке «Пахтакора» не идет.

Недавно телеканал «Узбекистан 24» выпустил посвященный российскому предпринимателю Алишеру Усманову фильм, в котором в числе прочего сообщается, что он оказывает значительную поддержку футбольному клубу «Пахтакор» – единственной узбекской команде, участвовавшей в чемпионате СССР, а после распада СССР 11 раз выигрывавшей национальное первенство.

«Неоценимо то, что он дал футболу надежду. За последние полтора года очень многое изменилось в «Пахтакоре». В этом году команда «Пахтакор» всех радует – благодаря Алишеру Бурхановичу изменилось практически все: менеджмент, тренеры, философия. У нас все есть», – заявил главный тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе.

Господин Усманов, в свою очередь, отметил: «Я горжусь тем, что я узбек, тем, что это моя родная земля. Все, чем я могу быть полезным для Узбекистана, я готов сделать всегда и в любую минуту».

На данный момент объем поддержки «Пахтакора» со стороны господина Усманова составляет около 20 миллионов долларов. Его вовлеченность в дела клуба породила слухи о том, что он стал владельцем команды. Об этом еще в апреле сообщали узбекские СМИ. Однако в «Пахтакоре» эти сведения опровергли.

Сегодня представители Алишера Усманова подтвердили, что речь о покупке «Пахтакора» не идет – бизнесмен лишь оказывает поддержку структуре, владеющей клубом. При этом объем средств, которые Алишер Усманов готов выделить на поддержку «Пахтакора», может достичь 100 миллионов долларов. Значительная часть этих средств пойдет на строительство нового стадиона. Сейчас «Пахтакор» проводит матчи на одноименной арене, построенной еще в 50-е годы прошлого века.

Напомним, Алишер Усманов не первый раз включается в футбольные проекты. Так, с 2007 года он владел крупным пакетом акций лондонского «Арсенала» – из проекта господин Усманов вышел в начале августа, продав 30% бумаг «канониров» за 550 миллионов фунтов стерлингов.

В 2008 году компания «Металлоинвест», подконтрольная господину Усманову, спонсировала московское «Динамо». Кроме того, в 2015 году Алишер Усманов выделил в общей сложности 1 миллиард рублей Российскому футбольному союзу на покрытие долгов перед главным тренером сборной России Фабио Капелло.

Отметим также, что в середине августа господин Усманов заявил, что получает много предложений по инвестированию в футбольные проекты и рассматривает все варианты. В частности, он не исключил, что может вложить средства в английский «Эвертон», которым владеет его давний бизнес-партнер Фархад Мошири.

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