Американские инвесторы могут получить управление крупнейшей медицинской компанией Узбекистана

24 августа 2018 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительство Узбекистана рассматривает возможность передачи в доверительное управление крупнейшей медицинской компании страны Dori-Darmon американской United Investment Healthcare Group, сообщает корреспондент «Подробно.uz».

Договор на доверительное управление государственной долей в уставном капитале АК Dori-Darmon с американцами планируется заключить на пять лет с возможным продлением еще на пять лет в случае достижения параметров утвержденного бизнес-плана.

На сегодняшний день государственная доля в уставном фонде Dori-Darmon составляет 71 процента. Компанией организованы более 2 200 социальных аптек, которые обеспечивают население республики социально значимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Кроме того, Dori-Darmon является единственным поставщиком наркотических средств и психотропных веществ для государственных медицинских организаций республики, в ее состав входят 8 акционерных обществ, 12 обществ с ограниченной ответственностью, имеющих в своем составе 17 оптовых складов и 15 контрольно-аналитических лабораторий.

Власти также намерены предоставить компании право осуществлять закупки товаров (работ и услуг), в том числе лекарственных средств, в порядке исключения, без проведения закупочных процедур по прямым договорам.

В свою очередь государственные медицинские организации смогут осуществлять закупки лекарственных средств у Dori-Darmon, в порядке исключения, без проведения закупочных процедур по прямым договорам.

Напомним, что в мае прошлого года в ходе визита Шавката Мирзиёева в США Dori Darmon и United Investment Healthcare Group LLC подписали меморандум о взаимопонимании.

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