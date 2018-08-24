В Азербайджане подешевели золото и серебро

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане, за исключением палладия, в пятницу понизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Так, унция золота 24 августа подешевела по сравнению со вторником на 11,6705 маната, составив 2019,702 маната, серебра - на 0,4192 маната, до 24,757 маната, платины - на 31,348 маната, до 1328,312 маната. Палладий подорожал на 7,31 маната, до 1563,0735 маната за унцию.
Отметим, что стоимость банковских металлов в среду и четверг не устанавливалась в связи с праздничными днями.
|
Название
|
24.08.18
|
21.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2019,702
|
2031,3725
|
Серебро
|
XAG
|
24,757
|
25,1762
|
Платина
|
XPT
|
1328,312
|
1359,66
|
Палладий
|
XPD
|
1563,0735
|
1555,7635
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
(Автор: Анвар Мамедов)
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