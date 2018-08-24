В Азербайджане подешевели золото и серебро

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане, за исключением палладия, в пятницу понизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 24 августа подешевела по сравнению со вторником на 11,6705 маната, составив 2019,702 маната, серебра - на 0,4192 маната, до 24,757 маната, платины - на 31,348 маната, до 1328,312 маната. Палладий подорожал на 7,31 маната, до 1563,0735 маната за унцию.

Отметим, что стоимость банковских металлов в среду и четверг не устанавливалась в связи с праздничными днями.

Название 24.08.18 21.08.18 Золото XAU 2019,702 2031,3725 Серебро XAG 24,757 25,1762 Платина XPT 1328,312 1359,66 Палладий XPD 1563,0735 1555,7635

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Анвар Мамедов)

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