В Азербайджане подешевели золото и серебро

24 августа 2018 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стоимость банковских металлов в Азербайджане, за исключением палладия, в пятницу понизилась, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Так, унция золота 24 августа подешевела по сравнению со вторником на 11,6705 маната, составив 2019,702 маната, серебра - на 0,4192 маната, до 24,757 маната, платины - на 31,348 маната, до 1328,312 маната. Палладий подорожал на 7,31 маната, до 1563,0735 маната за унцию.

Отметим, что стоимость банковских металлов в среду и четверг не устанавливалась в связи с праздничными днями.

Название

24.08.18

21.08.18

Золото

XAU

2019,702

2031,3725

Серебро

XAG

24,757

25,1762

Платина

XPT

1328,312

1359,66

Палладий

XPD

1563,0735

1555,7635

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

(Автор: Анвар Мамедов)

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